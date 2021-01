Suprémacistes blancs, nazis, paramilitaires ou simples citoyens. Ils haïssent l’Amérique démocratique et pleurent le rêve trumpiste perdu.

L’homme à la tête de bison

Sa photo a rapidement fait le tour des médias qui en ont fait le symbole de l’envahissement du Capitole. L’homme s’appelle Jake Angeli et accumule les symboles à travers son curieux accoutrement. Doté de cornes, son bonnet de fourrure amérindien renvoie aussi au wotanisme, mouvement identitaire raciste et antisémite défendu par des sympathisants d’extrême droite et autres suprémacistes blancs.