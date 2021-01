Jackson Muleka va pouvoir compter sur l’expérience de Mbaye Leye: après quatre mois d’apprentissage, le Congolais est prêt à décoller au Standard!

Débarqué au début du mois de septembre 2020 à Liège auréolé d’une flatteuse réputation et d’une carte de visite que Lille, Lens, Nantes, Besiktas et quelques clubs espagnols avaient soigneusement épluchée, Jackson Muleka n’a pas encore pu donner la pleine mesure de son potentiel. Présenté comme le meilleur attaquant du continent africain, la jeune (21 ans) pépite sortie tout droit du Tout Puissant Mazembe était censée offrir à Philippe Montanier un profil très différent de celui d’Obbi Oulare et Felipe Avenatti, sur base d’une vitesse et d’une explosivité très intéressantes. Et d’un CV qui révélait d’indéniables qualités de buteur dans le chef de celui qui avait terminé meilleur artificier des deux dernières éditions du championnat congolais et de la dernière levée de la Ligue des champions africaine (7 buts en 10 matches).