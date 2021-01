Matt Miazga, le défenseur d’Anderlecht: «Quand Chelsea toque à votre porte, c’est difficile de refuser»

Par le passé, les joueurs prêtés à Anderlecht par des grands clubs européens étaient rarement des réussites. Lukas Nmecha ne fait évidemment pas partie de cette catégorie. Au même titre que Matt Miazga. Depuis son arrivé au début du mois d’octobre en provenance de Chelsea, le défenseur américain de 25 ans est une plus-value pour l’arrière-garde bruxelloise avec ses qualités physiques, ses duels aériens et son leadership. Pour preuve, le Sporting encaisse moins quand il est sur le terrain : 0,9 but par match contre 1,44 sans lui.

Un impact immédiat pour un garçon débarqué à 20 ans dans le pléthorique noyau de Chelsea et habitué à être envoyé en prêt dans différents pays européens. En cinq ans, Anderlecht est sa quatrième destination après Vitesse, Reading et Nantes. Un parcours qu’il ne regrette nullement et qu’il compte mettre à profit pour le Sporting.