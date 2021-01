Voitures électriques et fusées ont fait d’Elon Musk l’homme le plus riche du monde

Le patron de Tesla et président de SpaceX a dépassé Jeff Bezos (Amazon). Le cours de l’action du constructeur automobile a bondi de 750 % en un an.

C’est étrange. Bon, retournons au boulot ». C’est en ces termes on ne peut plus placides qu’Elon Musk, le milliardaire d’origine sud-africaine – il est né à Pretoria en 1971 – a accueilli la nouvelle ce jeudi : selon les calculs de l’agence financière Bloomberg, il est désormais l’homme le plus riche de la planète ! Une richesse toute virtuelle, puisqu’elle représente la valeur des actions que l’homme détient dans les deux principales sociétés qu’il a fondées, le fabricant de voitures électriques Tesla – dont il est également le directeur général – et le constructeur de fusées SpaceX – qu’il préside. Mais cette fortune n’en est pas moins rondelette, puisqu’elle est estimée à 188,5 milliards de dollars (153,5 milliards d’euros). Soit 1,5 milliard de plus que le précédent occupant de la première place de ce classement, Jeff Bezos, le patron américain du géant mondial de la distribution en ligne Amazon.