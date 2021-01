Comité de concertation: pas d’assouplissement attendu

Un Codeco se tiendra se vendredi en ligne. L’idée est de se pencher sur les chiffres et leur évolution précise, et de baliser la suite des événements.

Les chiffres de contamination en Belgique s’améliorent avec une heureuse régularité au point que les résultats belges en deviennent exemplaires comparés à bon nombre de pays européens.

De quoi attendre de bonnes nouvelles du comité de concertation de ce vendredi ? Non. Dès dimanche, le Premier ministre, Alexander De Croo a douché tous les espoirs. « J’aimerais donner des perspectives, mais donner de faux espoirs serait encore pire. » De la séance de vendredi, qui se déroulera d’ailleurs en ligne, il ne faut pas attendre d’assouplissements. Les gouvernements souhaitent d’abord avoir obtenu, si c’est possible, leurs apaisements concernant la souche britannique du virus et les impacts définitifs des retours de vacances en zone rouge.