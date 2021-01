Football: l’Angleterre reste accessible, malgré le Brexit

Sur les 18 derniers mois, soit depuis le mercato de l’été 2019, les clubs de Premier League ont versé près de 135 millions d’euros pour 7 des 20 transferts sortants les plus chers de notre championnat. Bruges (Wesley, Danjuma, Nakamba) et Genk (Berge, Trossard) en ont été les principaux bénéficiaires alors que le Standard (Djenepo) et Anderlecht (Dendoncker) ont également pu réaliser une juteuse transaction avec l’Angleterre.

C’était le bon temps où le Brexit n’existait pas. Mais, depuis le 1er janvier de cette année, la donne a changé. La libre circulation des joueurs entre le Royaume Uni et les 27 Etats membres de l’Union européenne a vécu. Désormais, les Européens devront disposer d’un permis de travail pour avoir le droit de fouler les pelouses britanniques. Un permis qui sera délivré en fonction d’un système à points. Avec 15 points, il est attribué.