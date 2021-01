Hazard, Lukaku et Ceulemans dans l’attaque de rêve des Diables rouges pour compléter le onze belge idéal (vidéos)

Eden Hazard, Romelu Lukaku et Jan Ceulemans ont été choisis par les supporters de Diables rouges pour faire partie de l’attaque idéale de la Belgique.

Romelu Lukaku et Eden Hazard - Photo News

Pour célébrer ses 125 ans, l’Union belge a proposé aux supporters des Diables rouges de composer leur équipe nationale idéale, baptisée « 125 Years Icons Team ».

Ces derniers jours, l’Union Belge avait dévoilé le nom des milieux de terrains, des défenseurs et du gardien plébiscités par les supporters.

Ce jeudi, Jan Ceulemans, Romelu Lukaku et Eden Hazard se sont ajoutés à cette liste. Ceulemans (96 sélections, 23 buts) avait porté le maillot de la Belgique de 1976 à 1991 et s’était notamment distingué lors du mythique mondial 1986 où il avait inscrit six buts.

Intouchables dans l’actuelle séléction de Roberto Martinez, Romelu Lukaku (57 buts en 89 caps) et Eden Hazard (32 buts en 106 caps) ont fait briller la Belgique lors de la dernière décénnie et l’ont notamment menée vers la 3e place au Mondial 2018.