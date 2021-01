Relance: fédéral et fédérés doivent se partager 5,95 milliards d’euros

Les gouvernements fédéral et des entités fédérées doivent se partager environ 5,95 milliards d’euros pour financer un « plan de reprise et de résilience » qui doit contribuer à sortir le pays du marasme socio-économique et engager les transitions verte et numérique. On vient de 5,15 milliards : le montant a été revu à la hausse par la Commission européenne, notamment parce que l’on a intégré les mécanismes d’inflation. Mais il faut des projets. Il est urgent d’atterrir. Les négociations se déroulent, informellement, autour d’Alexander De Croo, Premier ministre, et les ministres-présidents flamand (Jambon), wallon (Di Rupo), bruxellois (Vervoort) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Jeholet).