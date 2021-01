Airbnb communiquera les revenus de ses hôtes au fisc

Dès l’année prochaine, et donc, en pratique, déjà pour l’année fiscale en cours, la plateforme de location de logements touristiques de courte durée, Airbnb devra communiquer au fisc les revenus détaillés de ses hôtes. La mesure vise, bien sûr, à sortir de la zone grise un certain nombre de particuliers qui louent des biens immobiliers par l’intermédiaire de l’Américaine et ne déclarent pas à l’administration les sommes perçues via cette activité. Pour rappel, on recense environ 15.000 locations touristiques en Belgique enregistrées sur le site Airbnb.com. Précisons également que le projet de loi approuvé en commission des Finances à ce stade, porté par le parlementaire Steven Matheï (CD&V), est, en réalité, une réponse à une nouvelle obligation européenne.