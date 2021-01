Comfort Energy reprend Q8Mazout Belgique et Luxembourg

Comfort Energy, qui se définit comme le plus gros prestataire de services énergétiques indépendant de Belgique, a annoncé jeudi par communiqué avoir signé un accord avec Q8Belgium portant sur la reprise de Q8Mazout Belgique et Luxembourg.

Grâce à cette reprise, la société de Hasselt créée en 1986 se renforce, passant de 250 à 350 travailleurs.

"Nous sommes tous très fiers de faire nos premiers pas à l'international, avec pour ambition de devenir, en dehors de la Belgique, une référence européenne dans le secteur des carburants liquides et des services apparentés", a indiqué le CEO Stefan Baeten.

Pour Comfort Energy, aux mains de l'entrepreneur limbourgeois Francis Wanten, le mazout "est et reste une composante structurelle du groupe et de l'avenir énergétique vert". Avec cette reprise, Comfort Energy représentera près de 20% du marché belge du mazout domestique. Affichant un chiffre d'affaires de 500 millions d'euros, dont deux-tiers proviennent de Flandre, l'entreprise a distribué plus de 800 millions de litres de mazout en 2020.

L'acquisition, qui doit encore être validée par l'Autorité belge de la Concurrence, portera le chiffre d'affaires et le volume à respectivement 710 millions d'euros et 1,2 milliard de litres de mazout.