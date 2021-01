Vanessa Bamberger au «Soir»: «Les ados subissent l’ère de la performance»

Avec « L’enfant parfaite », Vanessa Bamberger montre toute la difficulté d’être une adolescente aujourd’hui. Avec beaucoup de sensibilité et d’empathie, y compris musicale et linguistique.

«Je voulais parler des illusions perdues: à quoi on renonce en devenant adulte, ce qu’on ne comprend plus.» - Patrice Normand.

entretien

Ni pour Roxane l’étudiante, ni pour François le médecin, la vie n’est un long fleuve tranquille. François est poursuivi devant le conseil de déontologie pour un manquement à ses devoirs de médecin : une ordonnance trop vite délivrée et qui a eu des conséquences dramatiques, et son ado de fils a des résultats assez catastrophiques à l’école. Roxane, qui a toujours été une des meilleures de sa classe, présente cette année des difficultés, a du mal à subir la pression, à gérer les garçons et soudain souffre d’attaques d’acné ravageuses.