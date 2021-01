Cian Uijtdebroeks: «J’espère qu’on ne va pas me comparer à Remco Evenepoel pendant cinq ans»

Il n’a que dix-sept ans mais a déjà le monde cycliste à ses pieds. Cian Uijtdebroeks a été courtisé par les écuries les plus ronflantes et a finalement choisi Bora. Pour continuer à grandir sans s’encombrer des comparaisons.

Il a beau n’afficher que dix-sept ans, le garçon propose déjà un certain sens de la répartie, un caractère évident et un humour ciselé. Cian Uijtdebroeks vient de signer un contrat de trois ans avec la puissante formation Bora-Hansgrohe, où pédale Peter Sagan pour ne mentionner que lui. Le Belge s’impose comme un énorme talent, un taulier en devenir, au point de susciter les comparaisons avec un certain Remco E. dont il épouse la trajectoire. Ce qui, finalement, amuse le Hannutois, parfait bilingue, qui a migré vers l’Italie et le lac de Garde pour disputer un stage avec ses nouvelles couleurs. « L’ambiance est top », glisse celui qui va encore pédaler un an avec l’équipe de formation de Bora, Auto Eder, avant de faire le grand saut chez les pros, en 2022. À tout juste dix-huit ans.