Des renvois en seconde session pour les étudiants positifs au coronavirus

Dans un mail que Le Soir a pu se procurer, un professeur de la faculté de psychologie et sciences de l’éducation de l’Université de Liège informe ses étudiants que ceux qui se retrouveraient en quarantaine ou positifs au coronavirus au moment de l’examen se verraient directement renvoyés en seconde session. « Aux étudiants qui sont dans l’incapacité de se présenter (en quarantaine, covid, etc.) aux examens, il n’est pas nécessaire de prévenir à l’avance. La réalisation de l’examen est reportée à la session ultérieure, aucune solution alternative n’est hélas possible. »