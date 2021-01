Métiers de contact, horeca, événementiel…: Clarinval veut des «perspectives» à l’issue du Comité de concertation

Le ministre des Indépendants et des PME, confronté à la « détresse » de certains indépendants, voudrait que le Comité de concertation de vendredi indique dans quel ordre les activités pourront reprendre. Il lance aussi la réflexion sur un plan de soutien structurel aux PME, sous forme d’un « déconfinement économique ».

David Clarinval, ministre libéral en charge des indépendants et des PME. - Mathieu GOLINVAUX.

Verra-t-on, ce vendredi, se dessiner une véritable éclaircie en Comité de concertation pour les secteurs qui sont encore à l’arrêt ? C’est peu probable, les derniers chiffres relatifs au contrôle de l’épidémie ne permettent apparemment pas aux politiques d’aller en ce sens, pour l’instant. David Clarinval, le ministre libéral en charge des indépendants et des PME, et donc probablement parmi les plus enclins à espérer pareil assouplissement, n’y croit pas vraiment. Mais il veut, dit-il, que des « perspectives » soient données aux secteurs concernés à l’issue de cette réunion.