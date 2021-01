Adnan Custovic sera l’adjoint d’Ivan Leko à Shanghai SIPG

« Custo » va rejoindre Leko à Shangai, l’un des plus grands clubs de Chine. Il va donc reprendre un rôle d’entraîneur adjoint et vivre une expérience exotique.

Libre depuis la fin de saison passée, après son deuxième passage à Ostende, Adnan Custovic s’apprête désormais à relever un nouveau challenge. Il se prépare en effet à rejoindre Ivan Leko, à Shanghai SIPG. L’ancien attaquant de l’Excelsior Mouscron et du RMP termine les différentes formalités administratives avant de pouvoir rejoindre la Chine. « Comme j’ai pu le dire auparavant, j’étais un peu déçu après mes dernières expériences comme T1. Mais j’aime le football et j’ai envie de travailler avec Ivan, qui a eu des succès dans sa carrière », commente Adnan Custovic. « Je vais apprendre une nouvelle méthode de travail. Je suis très excité par le challenge au sein du deuxième meilleur club de Chine. Shanghai, c’est plus de 20 millions d’habitants ». Marko Arnautovic (ex-West Ham) ou encore Oscar (ex-Chelsea) composent l’effectif de la nouvelle équipe du Bosnien. Le championnat de Chine doit démarrer au mois de mars prochain.