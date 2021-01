Sidération et rumeurs de destitution pour Trump, après l’assaut contre le Capitole

Ils sont cent, plus un. Cent élus démocrates, sur les 538 représentants et sénateurs que compte le Congrès des Etats-Unis, plus un républicain, Adam Kinzinger, de l’Illinois, à réclamer la peine politique capitale pour Donald Trump : une destitution éclair, sous treize jours, pour empêcher le 45e président des Etats-Unis de sévir plus avant. Fût-ce de pardons envers des individus dangereux, de nouvelles incitations à une insurrection générale, ou des frappes aériennes contre l’Iran, histoire de détourner l’attention.