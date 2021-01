Le géant de l'aéronautique a accepté de verser plus de 2,5 milliards de dollars pour solder certaines poursuites - dont une amende pénale de 243,6 millions, 1,77 milliard d'indemnités à ses clients et 500 millions pour un fond destiné à indemniser les proches des 346 victimes de l'accident des appareils de Lion Air en octobre 2018 et Ethiopian Airlines mars 2019.