Anderlecht: le Lech Poznan, piste la plus concrète pour Milic

N’entrant pas dans les plans de Vincent Kompany depuis belle lurette, Antonio Milic pourrait enfin quitter le club bruxellois. L’ancien joueur d’Ostende, qui ne s’est jamais imposé au RSCA, pourrait poursuivre sa carrière en Pologne.

Actuellement, le Lech Poznan est le candidat le plus concret pour attirer Antonio Milic. À Anderlecht, on espère qu’un accord puisse intervenir dans les plus brefs délais. Cela ferait un dossier en moins à gérer en ce mois de janvier.

Après 14 journées, le Lech Poznan est neuvième du championnat de Pologne à deux points du Legia Gdansk où évolue un certain Kenny Saief.