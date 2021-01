Hockey: ce sera finalement Las Palmas pour les Red Lions

Après l’annulation du stage de 3 semaines, prévu au Cap (Afrique du Sud), fin décembre, Shane McLeod et Adam Commens, le directeur technique national, cherchaient, en Europe, une alternative crédible pour organiser le camp hivernal des numéros 1 mondiaux. Et c’est finalement à Las Palmas, situé en zone orange, que l’équipe nationale messieurs préparera les Jeux olympiques de Tokyo en ce début d’année 2021. « Le groupe partira le samedi 16 janvier pour les Îles Canaries où les conditions et les infrastructures sont parfaites pour s’entraîner », précise Serge Pilet, le secrétaire-général de la Fédération. « Ensuite, aux alentours, du 1er février, l’équipe devrait rejoindre Valence pour disputer les 2 prochaines rencontres de Pro League, programmées les 5 et 6 février, face à l’Espagne. Mais nous devons encore discuter avec la FIH des modalités pratiques et sanitaires de ces matchs. C’est en tous les cas l’intention actuelle.