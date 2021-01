Vaccin: la Commission européenne étend son accord avec BioNTech-Pfizer pour 300 millions de doses supplémentaires

La Commission européenne a trouvé un accord avec BioNTech et Pfizer, développeurs et producteurs du premier vaccin contre le coronavirus autorisé sur le marché européen, pour « étendre » le contrat de précommande au bénéfice des 27 États membres. L’Europe va pouvoir compter sur 300 millions de doses supplémentaires du vaccin, en plus des 300 millions de doses comprises dans l’accord initial.

L’annonce a été faite vendredi matin par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en conférence de presse.