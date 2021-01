Bonne nouvelle pour Leander Dendoncker: le Belge est de retour de blessure à Wolverhampton

Leander Dendoncker a repris les entraînements cette semaine à Wolverhampton, a indiqué l’entraîneur des Wolves Nuno Espirito Santo.

Dendoncker a manqué les quatre derniers matches des Wolves. Le Diable Rouge s’était blessé au genou le 11 novembre lors du match amical entre la Belgique et la Suisse. Il avait tout de même joué le match de Ligue des Nations contre le Danemark la semaine suivante, ainsi que cinq rencontres avec son club, mais mi-décembre, des tests médicaux révélaient qu’il souffrait d’un œdème osseux qui l’a privé des duels contre Burnley, Tottenham, Manchester United et Brighton.

« Leander est de retour. Il a repris les entraînements et est de nouveau dans la sélection. On décidera plus tard s’il peut jouer », a déclaré Nuno Espirito Santo.

Wolverhampton, 13e de la Premier League, reçoit Crystal Palace vendredi au 3e tour de la Coupe d’Angleterre.