Sébastien Haller passe de West Ham à l’Ajax pour 22,5 millions, un record en Eredivisie

Acheté pour 50 millions d’euros par les Hammers il y a un an et demi, l’Ivoirien n’a jamais convaincu en Angleterre.

Sébastien Haller passe de West Ham United à l’Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a annoncé vendredi avoir déboursé 22,5 millions d’euros pour s’attacher les services de l’attaquant ivoirien de 26 ans, un montant record en Eredivisie, la D1 néerlandaise de football.

Ancien joueur d’Auxerre, Utrecht et Francfort, Haller évoluait depuis l’été 2019 à West Ham, qui était allé le chercher à Francfort pour 50 millions d’euros. Un an et demi plus tard, il quitte l’Angleterre, où il était sous contrat jusqu’en 2024, pour l’Ajax et 22,5 millions d’euros.

Il s’agit du plus gros transfert entrant aux Pays-Bas. Avant Haller, Miralem Sulejami était passé de Heerenveen à l’Ajax pour 16,25 millions d’euros en 2008. L’Ajax avait payé 16 millions à Manchester United pour Daley Blind en 2018 et 15,75 millions à Sao Paulo pour Antony cette année. Avec les bonus, on estime ces deux transferts à respectivement 20,5 et 22 millions d’euros.