Yves Van Laethem: «5% des nouvelles contaminations sont dues aux voyageurs de retour de vacances»

Les hospitalisations comme les décès continuent à diminuer, c’est un point favorable. Globalement nous avons l’impression que les vacances de Noël ont été bien gérées par vous et n’a pas prêté à problème » a expliqué Yves Van Laethem lors du point presse du Centre de crise ce vendredi matin.

Le porte-parole interfédéral s’est attardé sur les données de mobilité. « Beaucoup de personnes sont restées à la maison, le 31 décembre et le 1er janvier notamment » analyse-t-il. « La mobilité était moindre pendant les vacances de Noël que pendant les vacances de Toussaint. »

« Le nombre d’infections ne diminue pratiquement plus. C’est principalement lié au fait que le nombre de tests a été fortement modifié, entre une période de vacances où peu de tests ont été pratiqués et une période où plus de tests ont été faits, notamment au retour de vacances. »