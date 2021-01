Jetez vos livres, on les récupère

A Ankara en tout cas, c’est comme ça que ça se passe. Les ouvriers de la propreté publique de la ville récupèrent les livres dont les habitants se débarrassent et les offrent à nouveau à la lecture dans une usine abandonnée du faubourg de Çankaya transformée en bibliothèque, qui compte déjà 4.800 ouvrages. La toute grande majorité ont été récupérés dans les poubelles. Cette municipalité est proche d’Ankara, la capitale turque. La bibliothèque a été ouverte en 2018 et est surtout fréquentée par les éboueurs, pendant leur temps de pause, y compris la nuit : la bibliothèque ne ferme jamais ! Mais cette bibliothèque est ouverte à tous et propose des ouvrages de tous genres, des romans d’amour, de la science-fiction, du policier, des contes pour enfants, Harry Potter et Cinquante nuances de Grey, Charles Dickens, Tolkien et Orhan Pamuz.