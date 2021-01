Ils ont vu leur étoile briller ou pâlir ces derniers jours. Voici notre sélection des gagnants et des perdants de la semaine.

Les gagnants

L’année 2021

Coup de chapeau au nouveau millésime. L’année nouvelle affiche à peine dix jours d’âge et voilà qu’elle promet déjà beaucoup et peut-être mieux que 2020 : la vaccination qui prend son temps, les pays voisins qui reconfinent à gogo, les Américains qui perdent la boule… Comme disait cette connaissance : « Se souhaiter une bonne année ? On n’y pense même plus… »