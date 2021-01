BD: le fado des douleurs de la dictature de Salazar

Hitler et Mussolini ont connu des fins tragiques, au contraire du Portugais Salazar, mort en 1970, à Lisbonne, sans jamais avoir desserré l’étau de la dictature. En 1933, Salazar a institué l’Etat nouveau dans son pays et s’est approprié les pleins pouvoirs. Le « salazarisme », construit sur les valeurs conservatrices de Dieu, de la Patrie et de la Famille, inspirera très directement les « vichystes » du maréchal Pétain pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais au contraire de Pétain, Salazar gardera ses distances avec Hitler, se contentant de fournir des matières premières au régime nazi, tout en permettant aux Alliés d’installer une base militaire aux Açores pour contrer les U-Boote de la Kriegsmarine.