Gorilles dans la brume adolescente

Loin des bluettes pour ados, Anne Schmauch livre un roman punk et explosif. Banksy meets les Pussy Riots et ça dépote !

A elle seule, Léone (un prénom qui donne déjà le ton) venge toutes les midinettes, naïves et sentimentales, qui peuplent la littérature de jeunesse. Anne Schmauch a beau composer, in fine, une comédie romantique, Gorilla Girl n’est pas du genre à faire lambiner son héroïne en attendant le prince charmant. Comme son titre l’indique, ce roman-là ne caresse pas les biches dans le sens du poil mais ébouriffe plutôt la fourrure des guenons. Profitons-en pour tordre le cou à une tradition sexiste qui use du mot « guenon » de façon péjorative, à la limite de l’insulte pour les filles (tiens, tiens !) et brandissons-le plutôt comme un hommage à ce que le féminin peut aussi receler de force et de rugissement.