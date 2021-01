Vaccin BioNTech-Pfizer: six doses par fiole grâce à une seringue spéciale

Le Comité de l’EMA (Agence européenne des médicaments) en charge des médicaments à usage humain a donné son feu vert à un changement des recommandations accompagnant le vaccin contre le coronavirus de BioNTech-Pfizer, celui qui est actuellement administré en Belgique et à travers l’UE. Pour les professionnels de santé qui reconditionnent le vaccin avec une seringue bien spécifique, on précise désormais qu’une fiole contient non pas cinq doses mais six, communique l’EMA vendredi.

L’agence européenne des médicaments reconnait ainsi qu’après dilution, on peut extraire six doses d’un flacon livré par BioNTech-Pfizer. C’est en tout cas le cas si on utilise une seringue ou aiguille à faible volume mort. Ces seringues limitent la quantité de produit inévitablement perdue dans les manipulations, par exemple ce qui reste dans l’aiguille.