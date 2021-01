Shane McLeod, l’entraîneur des Red Lions: «Ce n’est pas un cadeau d’endosser le rôle de grand favori aux JO»

Alors que 2020 s’annonçait comme une nouvelle année faste pour le hockey belge, la pandémie mondiale a chamboulé tous les plans et repoussé d’un an le rêve olympique de cette génération dorée, déjà championne du monde et d’Europe. Shane McLeod, le mentor des Lions, a dû jongler, ces derniers mois, pour réorganiser le quotidien de ses ouailles et leur fixer de nouveaux objectifs en attendant d’aborder, enfin, la dernière ligne droite vers Tokyo. Mais pas de quoi tracasser le Néo-Zélandais qui possède une confiance absolue dans son groupe. L’annulation du stage hivernal en Afrique du Sud n’a pas non plus entaché l’enthousiasme habituel du sélectionneur national qui rêve de quitter les Red Lions avec une médaille d’or, le 5 août prochain, au soir de la finale olympique.

Shane McLeod, comment les Red Lions ont-ils, finalement, traversé 2020 ?