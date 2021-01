Le classement du Soulier d’Or belge dévoilé au fil des jours: deux joueurs du Standard figurent dans le top 20!

Hans Vanaken réussira-t-il un triplé historique ? C’est la question que tout le monde se pose en ce moment. En cas de nouvelle victoire au Soulier d’Or, le Brugeois serait le premier de l’Histoire à remporter ce trophée trois années de suite. Mais on n’en est pas encore là, car l’international belge a, cette année, pas mal de concurrents qui pourraient lui chiper la distinction. À commencer par Lior Refaelov et Raphael Holzauser, pour ne citer qu’eux.

Pour patienter jusqu’à la grande annonce, le quotidien anversois Het Laatste Nieuws, qui organise le concours, a décidé de dévoiler petit à petit le classement final. Cette semaine, après avoir dévoilé les joueurs arrivés entre la 41e et la 21e position, à savoir ceux qui ont récolté un, deux ou trois points, le média flamand a révélé les cinq joueurs entre la 20e et la 16e place. Et bonne nouvelle pour le Standard : deux Liégeois figurent dans ces places !