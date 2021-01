Sven Nys: «Wout van Aert est une bénédiction pour le cross»

Vainqueur à neuf reprises de la course au maillot tricolore, Sven Nys préface ce National de Meulebeke et ses enjeux. A la tête du Sven Nys Cycling Center et de la formation Baloise-Trek Lions, le Cannibale de Baal évoque aussi le cyclo-cross dans son ensemble, son évolution et le rôle de ses superstars, Van Aert et van der Poel.