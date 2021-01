Kouchner après Springora: le livre, briseur de secrets

Ce jeudi est sorti aux éditions du Seuil un livre dont on a déjà parlé dans Le Soir (nos éditions de mardi) et dont on parlera sans doute encore : La familia grande, de Camille Kouchner, la fille de Bernard, le cofondateur de Médecins sans frontières et de Médecins du monde, le ministre français, le célèbre homme public. Dans ce livre, Camille Kouchner se libère du secret qu’elle détient depuis ses 14 ans (et elle en a 45), pour tuer l’hydre, comme elle l’appelle, qui a grandi en elle et l’a annihilée, comme elle a rongé son frère et d’autres membres de sa famille. Car son frère jumeau a subi des attouchements sexuels de la part de leur beau-père, Olivier Duhamel, constitutionnaliste, politologue, journaliste et également homme public.