FA Cup: Marine FC, un bleu à l’abordage des Spurs

Petit Poucet de cette FA Cup au moment de l’entrée en lice des mastodontes de la Premier League, le Marine FC s’apprête à vivre l’un des moments forts de son histoire face à Tottenham. Et ce, malgré le huis clos ainsi que des recettes à la baisse imposées par le nouveau lockdown outre-Manche.

David contre Goliath. La province face à la « City » de Londres. Le pauvre contre le riche. Des métaphores, il en existe à foison pour illustrer le duel qui attend le modeste club de Marine FC opposé, ce dimanche, à Tottenham au troisième tour de la FA Cup. La doyenne des compétitions de football en a connu des aventures. Parfois dramatiques. Mais souvent belles et enrichissantes. Pour cette petite formation militant en « Division One West » – l’équivalent de la huitième division anglaise – c’est l’occasion d’écrire la plus belle page de son histoire. Une histoire quasiment unique en son genre puisque c’est seulement la deuxième fois que la Coupe d’Angleterre propose un affrontement entre deux équipes aussi éloignées en termes de niveau à ce stade de la compétition. Pour pouvoir s’offrir le privilège d’accueillir la bande de José Mourinho dans la grande banlieue de Liverpool, le Marine FC a dû relever un véritable parcours du combattant.