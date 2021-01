CORRECTION: L'économie américaine a perdu des emplois en décembre, une 1ere depuis avril

En décembre, 140.000 emplois ont été perdus. C'est bien pire que ce à quoi s'attendaient les analystes qui tablaient sur 112.000 emplois créés. En novembre, 336.000 emplois avaient été créés, selon des chiffres révisés en hausse.

Le taux de chômage est, lui, resté stable par rapport à novembre, à 6,7% conformément aux attentes. C'est le signe que la participation au marché de l'emploi se dégrade.

Le nombre de personnes sans emploi est également inchangé, à 10,7 millions.

"En décembre, les pertes d'emplois dans le secteur des loisirs et l'hôtellerie et dans l'enseignement privé ont été partiellement compensées par des gains dans les services aux professionnels et aux entreprises, le commerce de détail et la construction", détaille le ministère dans son communiqué.