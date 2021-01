Comité de concertation: les contrôles vont s’intensifier pour les retours de voyage

Il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine après un voyage non essentiel, a annoncé le Comité de concertation.

Le gouvernement fédéral et les gouvernements des entités fédérées se sont réunis aujourd’hui au sein du Comité de concertation, en vidéoconférence.

Il a pris plusieurs décisions, dont celle de renforcer les contrôles au retour des voyages.

« Les voyages non essentiels restent vivement déconseillés. Il y aura davantage de contrôles du respect de l’obligation de test et de l’obligation de quarantaine après un voyage non essentiel. Les contrôles seront également renforcés lors du retour des voyageurs sur les routes. Les règles en vigueur concernant les voyages resteront applicables au moins jusqu’après les vacances de Carnaval. »