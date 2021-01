Les mots ont un sens. Un poids. Des conséquences. Et sont à utiliser à leur juste mesure. Un rappel plus utile que jamais aux politiques, après l’invasion du Capitole.

Chez nous, la N-VA et, en particulier, son député Theo Francken se voient rappeler qu’en politique, l’usage des mots n’est pas anodin. - Belga.

Nous allons marcher sur le Capitole ! » Voilà les mots de Donald Trump à ses partisans, deux heures avant l’invasion du Congrès américain. Avant ces images terribles du passage à l’acte. La faute au président qui refuse sa défaite et incite à la rébellion ?

Une chose est sûre : les mots ont un sens. Un poids. Des conséquences.

Et leur usage n’est pas anodin. Les comparaisons ou les références non plus.