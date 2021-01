Comité de concertation: le cabinet du Premier ministre confirme la réouverture des auto-écoles

Le comité de concertation a décidé vendredi de maintenir les mesures en vigueur pour combattre le coronavirus. Une nouvelle réunion est prévue le 22 janvier. Le « GEMS », qui réunit les experts, est chargé d’établir un calendrier de réouverture et d’identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires, indique un communiqué du Premier ministre, Alexander De Croo.

Le cabinet du Premier ministre Alexander De Croo a par ailleurs confirmé la réouverture des auto-écoles.