Coronavirus: «La variante sud-africaine» détectée aux Pays-Bas

La «variante sud-africaine» du coronavirus a maintenant également été diagnostiquée aux Pays-Bas. Une personne de la région du Brabant central et occidental semble avoir contracté la variante. La personne a été testée le 22 décembre et ce jeudi, il s’est avéré qu’il s’agissait de la nouvelle version du virus, rapporte l’Institut national néerlandais pour la santé publique et l’environnement (RIVM).

On ne sait pas si cette personne s’est récemment rendue en Afrique du Sud.

La «variante britannique» a déjà été trouvée chez quelques dizaines de personnes aux Pays-Bas. Les deux versions semblent plus contagieuses que les autres variantes corona.