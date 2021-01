«Les artistes s’affichent»: des œuvres d’art sur des panneaux publicitaires à Bruxelles

Des panneaux publicitaires de 16 et 20 m² inoccupés. Antonio Nardone ne pouvait pas manquer cette occasion d’exposer ses artistes. Quinze ans après avoir sorti les chefs-d’œuvre des musées belges pour les afficher sur ces grands panneaux de la région bruxelloise, il réitère l’expérience avec six artistes de sa galerie. Du 6 janvier au 2 février, Carlo Galfione, Daniel Pelletti, Mario Ferretti, Mathilde Nardone, Paul Ramlot et Juan Miguel Pozo vont se voir exposés au détour d’une rue, d’un parking ou d’un feu tricolore. « Les artistes plasticiens n’ont pas perdu la possibilité de “faire“ en 2020. Ils ont perdu la possibilité de « montrer », souligne-t-il. Et le galeriste entendait bien remédier à ce problème.