Francis N’Ganga l’a poussé vers Charleroi

Tombé dans le football dès son plus jeune âge, son papa ayant notamment été actif à Gand (réserves), Roulers et au Maroc, Amine Benchaib ne pouvait pas se tromper, cet été, au moment de quitter Lokeren : « Mon père m’a donné des conseils mais il m’a toujours laissé le dernier mot », insiste le joueur de 22 ans, qui s’est vite tourné vers le projet carolo alors que d’autres formations – belges et étrangères – s’étaient montrées intéressées. « J’avais le sentiment que je pouvais apporter quelque chose cette équipe et j’ai adhéré au discours de Mehdi Bayat. Et honnêtement, je n’ai jamais regretté mon choix, qui n’était pas celui de la facilité. »

Et ce choix, un certain Francis N’Ganga, qu’il a côtoyé à Lokeren et avec qui il est resté en contact, n’y est pas totalement étranger. « Je ne dirais pas que c’est grâce à lui que je suis ici mais il m’a dit que ce serait un bon club pour moi, que je serais bien. C’est un peu lui qui m’a dit que je devais venir au Sporting. »