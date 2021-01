Amine Benchaib se révèle avec le Sporting de Charleroi: «J’étais convaincu que ma chance finirait par arriver»

Amine Benchaib, après de longues semaines passées sur le banc ou dans la tribune, vous avez fini l’année 2020 dans la peau d’un titulaire. Avez-vous douté, un moment, de votre réussite à Charleroi ?

Oui et non… J’espérais jouer plus, bien sûr, et avoir de meilleures stats, mais ça aurait pu être pire. Devoir m’installer en tribune lors de matches m’a donné de la force pour travailler encore davantage ! Ça m’a ouvert les yeux par rapport à ça. Je n’ai en tout cas jamais été démotivé ! Mon papa, qui est un ancien joueur, et le reste de ma famille m’ont dit de continuer à me battre. Je ne suis jamais seul, ça aide.

Vous aviez dit après le match contre le Cercle que vous étiez malgré tout passé par un moment de fatigue mentale…