Des réseaux de distribution réguliers vers la capitale

Distributeur en direct pour des dizaines de producteurs de la province de Luxembourg, le Réseau Solidairement livre une fois par semaine en région bruxelloise, mais ce n’est pas du tout sa priorité. « On ne cherche pas à étendre notre réseau à Bruxelles car notre province d’origine est notre objet social », commente Denis Amerlynck, coordinateur du Réseau. « Mais nous sommes une coopérative et avant sa création, certains de nos producteurs vendaient à Bruxelles, chacun à sa façon. On a donc continué pour eux mais sans vouloir le développer. »