Hazard titulaire contre Osasuna? Zidane cache son jeu

Victime d’une blessure musculaire après 28 minutes contre Alavés fin novembre, Hazard est monté au jeu dans le dernier quart d’heure contre Elche (1-1) et le Celta Vigo (victoire 2-0). Il pourrait de nouveau figurer dans l’équipe au coup d’envoi.

«Il s’entraîne régulièrement avec nous. Je ne sais pas s’il est prêt pour les 90 minutes, cela dépend aussi du terrain et nous verrons comment l’utiliser. Et les matches à venir aussi. Petit à petit. Cela ne change pas grand-chose. La météo est comme elle est et les joueurs sont habitués à jouer. Eden aussi, qui était à Londres. Pour moi, ce n’est pas un argument. Nous verrons comment nous jouerons demain, mais comme toujours je ne vous le dirai pas, demain vous verrez», a expliqué Zidane.

Le Real Madrid est deuxième avec 36 points deux de moins que l’Atletico, qui a aussi disputé deux matches de moins.