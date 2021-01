L’Excel Mouscron a des raisons de croire au maintien… ou pas

Les six derniers du classement se tiennent en trois points à peine. Mouscron peut-il se sauver cette saison ? Décryptage.

La lutte pour le maintien s’annonce indécise jusqu’au bout du championnat. Aucune équipe n’est distancée au classement. Comme lors de la saison 2016-2017, l’Excel a passé la trêve hivernale avec la peu glorieuse lanterne rouge. Il y a quatre ans, Mircea Rednic était parvenu à assurer un maintien miraculeux au terme de la dernière journée de phase classique.

Malgré leur début de saison catastrophique (3/30), les Mouscronnois ont toujours leur sort entre leurs mains dans la course au sauvetage. L’arrivée de Jorge Simao et l’apport d’un élément décisif comme Nuno Da Costa ont permis à l’Excel de sortir un peu la tête hors de l’eau. Les Frontaliers n’ont cependant quitté la dernière place du classement que durant six journées. Pour rappel, celui qui occupera la 18e place à la fin du championnat basculera directement en D1B, tandis que l’équipe qui le précédera disputera un match de barrage avec le deuxième de l’antichambre pour sauver sa peau.