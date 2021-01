Bouchez accélère au MR: relancer, rénover, renommer

Le MR n’attend pas, il déconfine, tant pis pour Frank Vandenbroucke. Pour les 175 ans du parti libéral (fondé en juin 1846) et, pour ce qui le concerne, après un peu plus d’un an à la présidence (il a été élu en novembre 2019), Georges-Louis Bouchez lance une opération de (re)mise en marche du Mouvement réformateur. Cela, après s’être consacré la moitié du temps aux négociations fédérales et pour le reste à la gestion de la pandémie.

Changez. Le patron des bleus effectuera dimanche une série d’annonces ayant trait à la relance du parti. Nous pouvons anticiper quelque peu le propos. Le protagoniste libéral-réformateur ouvre d’un coup plusieurs fronts intérieurs.