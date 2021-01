La TEC prévoit d'embaucher 555 personnes en 2021 et de recevoir 600 nouveaux véhicules

La TEC a planifié d'embaucher 400 conducteurs et 155 employés, ouvriers et cadres, soit 555 personnes au total, en 2021, a confirmé vendredi le directeur marketing et mobilité de la société de transport, Stéphane Thiery. Le groupe a également confirmé qu'il s'attend à recevoir dans le courant de l'année les premières livraisons des quelque 600 nouveaux véhicules commandés.