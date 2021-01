Les sociétés de transport public prévoient plus de 3.400 recrutements cette année

Les sociétés de transport public en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre - TEC, SNCB, De Lijn et STIB - prévoient de recruter plus de 3.400 nouveaux employés cette année.

La plupart des postes vacants seront pourvus par la société de chemin de fer SNCB. Elle a déclaré jeudi qu'elle cherchera près de 1.300 nouveaux employés cette année. À cette fin, diverses actions de recrutement seront organisées en collaboration avec HR Rail, l'employeur légal du personnel des chemins de fer. Le nombre de recrutements prévus à la SNCB est en phase avec celui de l'année dernière.

Le groupe TEC prévoit quant à elle l'embauche de 555 personnes, soit 400 chauffeurs et 155 employés, ouvriers et cadres. L'an dernier, la société de transport wallonne a embauché 450 personnes.

La société de transport public bruxelloise prévoit au moins 765 recrutements cette année, selon la porte-parole An Van hamme: 593 conducteurs, 74 profils techniques (tels que des ingénieurs civils et industriels, des électriciens et des électromécaniciens) et 98 personnes dans d'autres services (sécurité, fonctions de support, etc.). L'année dernière, la STIB a recruté 1.236 personnes.