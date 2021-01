La présidence portugaise de l’UE: coucou, qui revoilou? «L’Europe sociale»!

Remettre « l’Europe sociale » à l’avant-plan de l’agenda de l’UE. « C’est réellement le leitmotiv de notre présidence », assure le ministre des Affaires étrangères Augusto Santos Silva. Le Portugal a repris cette semaine les rênes de la présidence semestrielle tournante des travaux du Conseil de l’UE, des mains de l’Allemagne. Et Lisbonne l’assure : non seulement la reprise post-covid devra être verte, numérique et « juste » mais il faut aussi – priorité nº2 – développer le pilier social de l’UE. « Ce doit être la colonne vertébrale de la relance », plaide la ministre Ana Mendes Godinho, en charge du Travail et de la Solidarité. « Un instrument-clé pour répondre à la crise socio-économique actuelle ».