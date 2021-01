Mehdi Carcela repart pour un dernier demi-tour au Standard: «Je vais donner ma vie pour ce club, comme je l’ai toujours fait!»

À l’inverse d’Obbi Oulare, Felipe Avenatti et Aleksandar Boljevic, Mehdi Carcela ne fait pas partie des joueurs dont le Standard entend et espère se débarrasser lors de ce mercato d’hiver, pour économiser quelques mois de salaire et parce que leur rendement n’est pas à la hauteur du traitement financier très important dont ils bénéficient. Officiellement du moins. C’est qu’à Sclessin, tout ce qui touche à Carcela, enfant de la maison rouge et véritable icône des supporters liégeois, est considéré comme une matière terriblement sensible et qu’il convient donc de peser ses mots.