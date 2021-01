«Femmes de réconfort»: entre la Corée et le Japon, des siècles d’humiliation

Le Japon a été condamné à dédommager douze Coréennes, ex-esclaves sexuelles de son armée. Les relations entre Tokyo et Séoul restent très tendues.

Décodage

La justice sud-coréenne a condamné vendredi le Japon à payer 74.000 euros de dédommagement à 12 Coréennes qui avaient été prostituées de force dans les bordels de campagne de l’armée impériale pendant la seconde guerre mondiale. Un verdict rejeté par Tokyo, qui estime que le dossier des « femmes de réconfort » a été réglé lors de précédents accords.

Même si, face à la Chine et à la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon sont les deux grands alliés des États-Unis dans la région, les relations entre ces deux pays sont extrêmement tendues. Et ce depuis longtemps…